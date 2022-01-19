В белорусских тюрьмах отбывают сроки 346 россиян. Еще 109 человек находятся под следствием
В дипмиссии сообщили, что в настоящее время в белорусских тюрьмах отбывают наказание 346 россиян. Еще 109 человек находятся под в СИЗО. Как минимум 11 человек были арестованы из-за поддержки оппозиции
Посольство России в Белоруссии обнародовало данные о количестве задержанных и осужденных в республике гражданах РФ.
В дипмиссии сообщили, что в настоящее время в белорусских тюрьмах отбывают наказание 346 россиян. Еще 109 человек находятся под в СИЗО. Как минимум 11 человек были арестованы из-за поддержки оппозиции. По данным Московской Хельсинкской группы, семеро из них уже осуждены.
Так, россиянин Игорь Копанайко получил срок за оскорбление представителя власти и хулиганство. Александр Геджадзе осужден на 3 года за организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них (он перевозил покрышки, из которых потом якобы протестующие сооружали баррикады).
Андрей Новиков был волонтером в команде экс-кандидата в президенты Светланы Тиановской и осужден за организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок. Дмитрий Попов, который работал в команде Сергея Тихановского, получил 16 лет за организацию массовых беспорядков, подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них, воспрепятствование осуществлению избирательных прав и разжигание вражды или розни.
Евгений Петров осужден за оскорбление президента Белоруссии, Ирина Викхольм - за клевету в отношении президента в Twitter, а Егор Дудников – за озвучку роликов для белорусской оппозиции.
Приговора ждет и россиянка Софья Сапега - девушка основателя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича.