Белорусские чекисты объявили в розыск стендап-комика Славу Комиссаренко
Комитет государственной безопасности Беларуси объявил в розыск известного стендап-комика Славу Комиссаренко. Об этом он сам сообщил на одном из своих концертов
Фото: kuda-kazan.ru
Комитет государственной безопасности Беларуси объявил в розыск известного стендап-комика Славу Комиссаренко. Об этом он сам сообщил на одном из своих концертов.
Комиссаренко рассказал, что узнал о своем розыске от белорусских оппозиционеров. «В обычных странах спецслужбы ловят террористов, а в Беларуси - приколистов. Потому что в Беларуси приколист должен быть один» - отметил комик, имея ввиду президента республики Александра Лукашенко.
Белорусские оппозиционеры в свою очередь рассказали, что чекисты планировали операцию по задержанию Комиссаренко в России и последующему его выводу в Минск, однако комик успел уехать на Украину, сообщает телеграм-канал Readovka.