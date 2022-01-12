В аэропорту Минска задержали экс-главу Ставрополя с поддельным паспортом
В Госпогранкомитете Белоруссии не назвали имени задержанного российского чиновника, однако речь, скорее всего, идет об Игоре Бестужем. В 2014 году суд приговорил его к 9 годам лишения свободы за взятку
В аэропорту Минска сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего главу Ставрополя. Чиновник пытался вылететь в Стамбул по фальшивому паспорту.
В Госпогранкомитете Белоруссии не назвали имени задержанного российского чиновника, однако речь, скорее всего, идет об Игоре Бестужем. В 2014 году суд приговорил его к 9 годам лишения свободы за взятку, сообщает «Дождь» (издание признано иностранным агентом).
Во время прохождения паспортного контроля в минском аэропорту пограничники заметили в паспорте Игоря Бестужева «признаки частичной подделки». При этом сам документ оказался действительным.
Власти Белоруссии сообщили, что после условно-досрочного освобождения, которое предполагает ограничение права на выезд за границу, чиновник рассчитывал уехать за границу. Для этого он воспользовался поддельным паспортом.
В отношении Бестужева возбудили уголовное дело за подделку документов.