Белорусский лыжный союз отстранил двух лыжниц от соревнований из-за поддержки оппозиции
Белорусский лыжный союз отстранил от участия в международных соревнованиях лыжниц Светлану Андриюк и Дарью Долидович. Спортсменок заподозрили в поддержке оппозиции
Белорусский лыжный союз отстранил от участия в международных соревнованиях лыжниц Светлану Андриюк и Дарью Долидович. Спортсменок заподозрили в поддержке оппозиции.
Лыжницы рассказали агентству Reuters, что национальный лыжный союз деактивировал их идентификационные номера, которые спортсменам необходимы для участия в соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта.
По словам спортсменок, их отстранили по личному распоряжению главы лыжного союза Беларуси Александра Дороховича.
Светлана Андриюк сообщила, что спортивные функционеры обвинили ее в поддержке оппозиции, хотя она никогда публично не высказывалась о своих политических взглядах.
Дарья Долидович считает, что ее отстранили от соревнований из-за политических взглядов ее отца ― известного белорусского лыжника Сергея Долидовича. Последний неоднократно критиковал президента Беларуси Александра Лукашенко.