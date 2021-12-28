Президента Белоруссии Александра Лукашенко признали «коррупционером года»
На сайте организации отмечается, что комиссия из журналистов и ученых, которые занимаются изучением коррупции, «без труда» выбрала белорусского «диктатора» главным коррупционером года, хотя у него было 1167 конкурентов
Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) назвал президента Беларуси Александра Лукашенко «Коррупционером года — 2021».
На сайте организации отмечается, что комиссия из журналистов и ученых, которые занимаются изучением коррупции, «без труда» выбрала белорусского «диктатора» главным коррупционером года, хотя у него было 1167 конкурентов.
«Впервые за десятилетие вручения глобальных наград «Человек года» решение было принято единогласно», - заявили в OCCRP.
По данным расследователей, в 2021 году Александр Лукашенко «направил государственные деньги ряду олигархов, близких его семье»; перехватил пассажирский самолет Ryanair с белорусским диссидентом на борту; создал миграционный кризис на границе с Евросоюзом и «заманил тысячи беженцев к границам ЕС». Именно за эти «заслуги» глава Беларуси и стал «коррупционером года».