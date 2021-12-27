В Конституцию Беларуси внесут поправку об освобождении президента от ответственности за свои деяния
Власти Белоруссии опубликовали проект поправок в Конституцию республики. Одна из них освобождает президента, то есть Александра Лукашенко, от ответственности за совершенные им на посту главы государства действия
Власти Белоруссии опубликовали проект поправок в Конституцию республики. Одна из них освобождает президента, то есть Александра Лукашенко, от ответственности за совершенные им на посту главы государства действия.
Поправки также запрещают одному и тому же гражданину занимать должность президента страны более двух сроков подряд, а сместить его с должности сможет Всебелорусское народное собрание «в случае систематического или грубого нарушения Конституции либо совершения государственной измены или иного тяжкого преступления». Отметим, что Александр Лукашенко находится у власти с 1994 года – он избирается уже шесть сроков подряд.
В случае внесении изменений в Конституцию, осужденным гражданам Беларуси запретят избирать и самим избираться депутатами, сообщает БЕЛТА.
Напомним, что изменение Конституции Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал в ходе своего Послания к гражданам.