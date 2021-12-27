Минский суд приговорил россиянина Егора Дудникова к 11 годам за озвучку роликов для оппозиции
Минский горсуд приговорил 21-летнего россиянина Егора Дудникова к 11 годам лишения свободы за разжигание социальной вражды и призывы к действиям против национальной безопасности Беларуси. Отбывать срок россиянин будет в колонии усиленного режима
Минский горсуд приговорил 21-летнего россиянина Егора Дудникова к 11 годам лишения свободы за разжигание социальной вражды и призывы к действиям против национальной безопасности Беларуси. Отбывать срок россиянин будет в колонии усиленного режима.
Согласно материалам дела, в январе-мае 2021 года Егор Дудников опубликовал в одном из телеграм-каналов не менее 55 озвученных им голосовых сообщений с целью «нагнетания напряженности и конфликтности в обществе и государстве».
По версии следствия, россиян якобы призывал в телеграм-чате «к захвату государственной власти, насильственному изменению конституционного строя, возникновению массовых беспорядков».
Сам Егор Дудников заявил, что в протестах в Беларуси не участвовал, а силовики после ареста вынудили его оговорить себя.