В Беларуси прокурор запросил для россиянина Егора Дудникова 11 лет колонии
В Белоруссии прокурор попросил Минский горсуд приговорить 21-летнего россиянина Егора Дудникова к 11 годам лишения свободы. По версии следствия, он якобы озвучивал ролики для местной оппозиции в разгар протеста
В Белоруссии прокурор попросил Минский горсуд приговорить 21-летнего россиянина Егора Дудникова к 11 годам лишения свободы. По версии следствия, он якобы озвучивал ролики для местной оппозиции в разгар протеста.
Суд должен вынести приговор Дудникову 27 декабря. Судебный процесс над россиянином проходит в закрытом режиме, сообщает «Русская служба Би-Би-Си».
Дудникова обвиняют в разжигании социальной вражды и в призывах к действиям против национальной безопасности. Согласно материала следствия, молодой человек опубликовал в одном из каналов в Telegam 55 озвученных им «голосовых сообщений побудительного характера с целью нагнетания напряженности и конфликтности в обществе».
Россиян также якобы осуществлял призывы к захвату государственной власти, насильственному изменению конституционного строя и возникновению массовых беспорядков.
Президент Александр Лукашенко называл Егора Дудникова основным модератором телеграм-канала «Отряды самообороны Беларуси», который был создан «членами спящих террористических ячеек». Целью экстремистов была насильственная смена власти в республике.