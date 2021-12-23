Минск в ответ на санкции признал интернет-ресурсы «Радио Свобода» экстремистским формированием
Министерство внутренних дел Беларуси признало интернет-ресурсы белорусской службы «Радио Свобода» экстремистским формированием
Фото: twitter.com/dprunews
Министерство внутренних дел Беларуси признало интернет-ресурсы белорусской службы «Радио Свобода» (в России это издание признано иностранным агентом) экстремистским формированием. Это означает, что сотрудники этого СМИ могут быть арестованы и не могут давать интервью своим коллегам из других изданий.
«Экстремистским формированием» признаны сайт, аккаунты в соцсетях и все журналисты белорусской службы «Радио Свобода».
Признание «Радио Свобода» экстремистским формированием последовало после того, как власти ЕС, Великобритании, Канады и США ввели санкции в отношении белорусских компаний, чиновников и силовиков из-за миграционного кризиса на польско-белорусской границе.