Президент Белоруссии пригрозил Литве перекрыть товарооборот с Украиной
Александр Лукашенко заявил, что взаимный товарооборот Украины с Литвой через Белоруссию по итогам 2021 года составил около 3 млн тонн, в том числе через гомельский участок границы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил перекрыть поставки Литве в ответ на запрет поставок через Клайпедский порт.
Александр Лукашенко заявил, что взаимный товарооборот Украины с Литвой через Белоруссию по итогам 2021 года составил около 3 млн тонн, в том числе через гомельский участок границы. В этой связи глава республики назвал действия Литвы в отношении соседа необдуманными.
«Я не понимаю, чем литовцы думают, напирая на нас. Мы закроем этот транзит, пускай ездят через Германию или попробуют через Польшу - будет в три раза дороже», - заявил Александр Лукашенко, слова которого приводит БЕЛТА.
В декабре 2021 года власти Литвы в рамках санкций США и Евросоюза против Минска ввели запрет на транзит белорусских товаров, в первую очередь удобрений.