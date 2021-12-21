В Белоруссии начинается кампания по вакцинации подростков китайским препаратом Verо Cell
В Белоруссии 27 декабря стартует кампания по вакцинации детей старше 12 лет от коронавируса. местных подростков начнут прививать китайской инактивированной вакциной Verо Cell от компании Sinopharm
Фото: uraleurometall.ru
В Белоруссии 27 декабря стартует кампания по вакцинации детей старше 12 лет от коронавируса. местных подростков начнут прививать китайской инактивированной вакциной Verо Cell от компании Sinopharm.
В Минздраве Беларуси заявили, что для вакцинации родителям или опекунам несовершеннолетних граждан необходимо будет подписать информированное согласие на вакцинацию.
Переболевшим коронавирусом подросткам также будут делать прививки против COVID-19.
Отметим, что в России вакцинация подростков в возрасте 12-17 лет пока не началась, но была включена в национальный календарь прививок. Российских детей планируется прививать отечественным препаратом «Спутник М», разработанным научным центром имени Гамалеи.