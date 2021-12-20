Сын осужденного экс-кандидата в президенты Беларуси стал фигурантом нового уголовного дела
В декабре Эдуард Бабарико должен был выйти из СИЗО, в котором он провел 18 месяцев по делу об уклонении от уплаты налогов. На свободу его не выпустили, предъявив новые претензии
Сын бывшего кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико Эдуард стал фигурантом нового уголовного дела.
В декабре Эдуард Бабарико должен был выйти из СИЗО, в котором он провел 18 месяцев по делу об уклонении от уплаты налогов. На свободу его не выпустили, предъявив новые претензии. На этот раз Бабарико-младшего обвинили в разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни, а также в организации массовых беспорядков, сообщает «Медуза» (издание признано иностранным агентом).
Напомним, что Виктора Бабарико вместе с сыном задержали в июне 2020 года – за несколько месяцев до президентских выборов. Банкир считался основным соперником Александра Лукашенко. В июле 2021 года его приговорили к 14 годам лишения свободы по обвинению в нескольких экономических преступлениях.