Беларусь попросит у России 3,5 млрд долларов на компенсацию выпадающих из-за санкций европейских денег
Власти Белоруссии планируют попросить у России очередной кредит в размере 3,5 млрд долларов. Эти деньги пойдут на компенсацию выпадающих из-за санкций «европейских денег» и защиту долга республики от влияния западных ограничительных мер
Власти Белоруссии планируют попросить у России очередной кредит в размере 3,5 млрд долларов. Эти деньги пойдут на компенсацию выпадающих из-за санкций «европейских денег» и защиту долга республики от влияния западных ограничительных мер.
В Минске отметили, что санкции США в отношении белорусского госдолга создают проблемы для его рефинансирования, в том числе валютным государственным заимствованиям.
Первый вице-премьер Белоруссии Николай Снопков сообщил «Интерфаксу», что в будущем году республике необходимо будет погасить часть внешнего долга в размере 3,3 млрд долларов, в 2023-м - 4,7 млрд долларов.
По словам г-на Снопкова, из-за давления со стороны западных стран Беларусь столкнется с отсутствием иностранных инвестиций, а в условиях отказа большинства международных финансовых организаций от сотрудничества «практически единственным источником развития и экономического роста являются внутренние ресурсы и внутренние резервы».