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15 декабря 2021, 08:06

Власти Белоруссии ввели уголовную ответственность за призывы к введению санкций против страны

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о введении уголовной ответственности за призывы к принятию санкций в отношении республики

Власти Белоруссии ввели уголовную ответственность за призывы к введению санкций против страны
Фото: discover24.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о введении уголовной ответственности за призывы к принятию санкций в отношении республики.

Согласно тексту документа, за призывы к введению санкций против белорусских граждан и организаций предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет (если призывы обращены к рядовым лицам), до 10 лет (если призывы обращены к иностранным государствам, международным и иностранным организациям), до 12 лет (если призывы совершены должностным лицом с использованием своих служебных полномочий), сообщает БЕЛТА.

Власти Беларуси отметили, что уголовное наказание является «адекватным» ответом на попытки «деструктивных сил» нанести вред национальной безопасности страны.

Отметим, что с призывами к иностранным государствам ввести санкции против «режима Александра Лукашенко» неоднократно выступала лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская.

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