Власти Белоруссии ввели уголовную ответственность за призывы к введению санкций против страны
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о введении уголовной ответственности за призывы к принятию санкций в отношении республики
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о введении уголовной ответственности за призывы к принятию санкций в отношении республики.
Согласно тексту документа, за призывы к введению санкций против белорусских граждан и организаций предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет (если призывы обращены к рядовым лицам), до 10 лет (если призывы обращены к иностранным государствам, международным и иностранным организациям), до 12 лет (если призывы совершены должностным лицом с использованием своих служебных полномочий), сообщает БЕЛТА.
Власти Беларуси отметили, что уголовное наказание является «адекватным» ответом на попытки «деструктивных сил» нанести вред национальной безопасности страны.
Отметим, что с призывами к иностранным государствам ввести санкции против «режима Александра Лукашенко» неоднократно выступала лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская.