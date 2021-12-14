В Белоруссии мужа Светланы Тихановской приговорили к 18 годам колонии
Белорусского блогера и мужа лидера оппозиции Светланы Тихановской Сергей получил 18 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии усиленного режима
Фото: cosmo.ru
Белорусского блогера и мужа лидера оппозиции Светланы Тихановской Сергей получил 18 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии усиленного режима.
Белорусский суд признал мужа известной оппозиционерки виновным в организации массовых беспорядков и разжигании вражды, сообщает БЕЛТА.
Тюремные сроки также получили оппозиционеры Николай Статкевич, Игорь Лосик, Владимира Цыганович, Артем Саков и Дмитрий Попов.
Напомним, что Сергей Тихановский в 2020 году планировал участвовать в президентских выборах, но был арестован. Вместо него в главы государства выдвинулась его супруга Светлана. После голосования ее вынудили уехать из республики, а в Беларуси начались массовые протесты против фальсификации итогов президентских выборов.