Александр Лукашенко впервые за 25 лет сменил главу Центризбиркома
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики Лидию Ермошину. Она проработала в этой должности 25 лет
Фото: currenttime.tv
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики Лидию Ермошину. Она проработала в этой должности 25 лет и занималась организацией всех президентских выборов, победу на которых одержал Лукашенко.
Причина отставки Лидии Ермошиной не сообщается.
По данным информагентства БЕЛТА, Центризбирком Белоруссии возглавит Игорь Карпенко.
Белорусские СМИ отмечают, что смена главы избирательной комиссии произошла накануне проведения референдума по вопросу изменения Конституции РФ.