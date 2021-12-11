Госдеп США ввел санкции против руководителей минского изолятора, где пытали задержанных
Госдепартамент США ввел санкции против руководителей «пыточного» изолятора на Окрестина в Минске, куда отравляли задержанных на акциях протеста белорусов
Госдепартамент США ввел санкции против руководителей «пыточного» изолятора на Окрестина в Минске, куда отравляли задержанных на акциях протеста белорусов.
Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что визовые и финансовые санкции введены против Игоря Кенюха и Евгения Шапетько за причастность к грубым нарушениям прав человека, пыткам и бесчеловечному обращению с участниками протестов «после сфальсифицированных президентских выборов 9 августа 2020 года», сообщает The Insider (издание признано иностранным агентом).
Ранее американские власти уже ввели санкции против 16 граждан Беларуси, а также силовых ведомств страны - КГБ, ГУБОПИК МВД, внутренних войск, УВД Бреста и тюрьмы на Окрестина. В свою очередь Евросоюз ввел санкции против 78 физических лиц и восьми организаций. В санкционном списке ЕС среди прочих есть имена среднего сына президента Беларуси Дмитрия Лукашенко и супруги старшего сына Виктора Лукашенко.
Напомним, что Александр Лукашенко отрицал факт пыток задержанных в изоляторе на Окрестина, а «синяки» участники протестов «получили на улице».