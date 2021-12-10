В Вашингтоне улицу рядом с посольством Беларуси назовут именем забитого до смерти силовиками Романа Бондаренко
Американские власти назовут одну из улиц в Вашингтоне рядом с посольством Белоруссии именем Романа Бондаренко, который был до смерти избит силовиками во время массовых протестов в республике
Американские власти назовут одну из улиц в Вашингтоне рядом с посольством Белоруссии именем Романа Бондаренко, который был до смерти избит силовиками во время массовых протестов в республике.
Белорусская диаспора Америки со ссылкой на семью Бондаренко сообщает, что резолюция о присвоении улице имени погибшего активиста была принята местным комитетом 8 декабря «в знак признания трагической гибели молодого человека и беспрецедентных репрессий против журналистов».
Роман Бондаренко погиб в ноябре 2020 года. Группа неизвестных людей в масках приехала снимать бело-красно-белые флаги, которые считаются символом протестного движения, во дворе недалеко от «Площади перемен». Местные жители попытались этому помешать, но в итоге между оппонентами завязалась драка.
Романа Бондаренко госпитализировали в тяжелом состоянии с черепно-мозговой травмой. Молодой человек впал в кому, а спустя некоторое время скончался. Оппозиция считает, что его избили силовики в штатском. Однако в МВД Беларуси заявили, что в драке участвовали «неравнодушные граждане», сотрудники милиции приехали позже и вызвали Бондаренко скорую помощь. При этом врач, который сообщил о смерти мужчины, и журналистка Катерина Борисевич, написавшая о происшествии, стали фигурантами уголовных дел.
Борисевич приговорили к шести месяцам лишения свободы, а врач получил два года лишения свободы с отсрочкой приговора на год.