Белорусский диспетчер рассказал подробности операции спецслужб с посадкой самолета Ryanair в Минске
Авиадиспетчер аэропорта в Минске, который дежурил в день инцидента, рассказал, что угроза взрыва на борту лайнера, из-за которой самолет вынудили сесть в белорусской столице, была заведомо ложной
Бывший диспетчер аэропорта Минска дал властям Польши показания о резонансном инциденте с принудительной посадкой в Белоруссии самолета компании Ryanair, выполнявшего рейс Афины – Вильнюс, ради задержания администратора оппозиционного телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича. Сам диспетчер минувшим летом уехал из Беларуси в Польшу.
Авиадиспетчер аэропорта в Минске, который дежурил в день инцидента, рассказал, что угроза взрыва на борту лайнера, из-за которой самолет вынудили сесть в белорусской столице, была заведомо ложной. Экстренная посадка самолета изначально являлась спецоперацией силовиков по задержанию Романа Протасевича, сообщает РБК со ссылкой на The New York Times.
В диспетчерской находился офицер КГБ, который «в решающий момент» взял авиадиспетчерскую службу под контроль.
Напомним, что по версии властей Белоруссии, им якобы поступила информация о взрыве в самолете Ryanair, поэтому с целью обеспечения безопасности пассажиров самолет совершил экстренную посадку в Минске. Местные чиновники также заявили, что взрыв в самолете планировали боевики палестинского движения «Хамас». Представители этого движения опровергли свою причастность к инциденту и назвали действия режима Александра Лукашенко «возмутительными».