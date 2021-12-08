Власти Белоруссии запретили ввоз продуктов питания из стран Евросоюза и США
Власти Белоруссии с 1 января 2022 года вводят запрет на ввоз продовольственных товаров в страну из Евросоюза, США, Канады и Великобритании в ответ на новые санкции против «режима Александра Лукашенко» из-за обострения миграционного кризиса на границе
Фото: twitter.com/upakovanoru
Власти Белоруссии с 1 января 2022 года вводят запрет на ввоз продовольственных товаров в страну из Евросоюза, США, Канады и Великобритании в ответ на новые санкции против «режима Александра Лукашенко» из-за обострения миграционного кризиса на границе.
В рамках ответных санкций и с целью защиты национальных интересов запрещается ввоз в Беларусь мясной и молочной продукции, фруктов, овощей и кондитерских изделий. Продовольственное эмбарго против ЕС, США и других стран вводится на 6 месяцев.
В правительстве пояснили, что данный запрет не касается товаров из указанных стран, которые граждане Белоруссии ввозят для личного потребления.