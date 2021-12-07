Белоруссия подготовила ответные санкции против Евросоюза и Великобритании
В связи с введением санкций против европейских товаров власти Беларуси пообещали «насытить внутренний рынок аналогичными товарами из дружественных стран»
Фото: cemicvet.mediasole.ru
Власти Белоруссии подготовили ответные санкции против Евросоюза и Великобритании. В рамках санкций Минск введет запрет на ввоз ряда товаров из этих стран.
В связи с введением санкций против европейских товаров власти Беларуси пообещали «насытить внутренний рынок аналогичными товарами из дружественных стран», сообщает РБК.
Также будет расширен список лиц, «нежелательных» для въезда на территорию Белоруссии и Союзного государства.
Напомним, что в начале декабря страны-члены Евросоюза одобрили введение нового пакета санкций против Белоруссии, который связан с миграционным кризисом на польско-белорусской границе. Санкции затронули авиакомпанию «Белавиа», гостиницы «Минск» и «Планета», судей, пограничников и других должностных лиц.