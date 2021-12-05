СК Беларуси предъявил окончательное обвинение россиянке Софье Сапеге. Ей грозит 6 лет колонии
Следственный комитет Белоруссии предъявил окончательное обвинение россиянке Софье Сапеге, которая была задержана вместе с автором оппозиционного телеграм-канала NEXTA Романом Протасевичем
Следственный комитет Белоруссии предъявил окончательное обвинение россиянке Софье Сапеге, которая была задержана вместе с автором оппозиционного телеграм-канала NEXTA Романом Протасевичем.
Россиянку обвиняют в разжигании вражды, ей грозит до 6 лет лишения свободы с учетом заключенного ранее досудебного соглашения со следствием, сообщает «Русская служба Би-би-си».
По версии белорусского следствия, Софья Сапега была администратором телеграм-канал «Черная книга Беларуси», где публиковали личные данные сотрудников силовых структур Беларуси. Этот канал был признан в республике экстремистским.
Суд по делу Софьи Сапеги может начаться в январе, а после приговора ее могут экстрадировать в Россию.
«Все, что написали про обвинения — правда. Ей грозит шесть лет тюрьмы. Она очень подавлена этим обвинением. Рассчитывала на соглашение со следствием, помощь России, экстрадицию, и что дело до суда вообще не дойдет. Но, видимо, что-то пошло не так», —сообщил «Интерфаксу» отчим девушки Сергей Дудич.