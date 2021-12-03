Евросоюз и США ввели новые санкции против Беларуси из-за миграционного кризиса
Американские санкции распространяются на 20 граждан Белоруссии и 12 организаций. В черном списке среди прочих оказался средний сын главы республики Александра Лукашенко Дмитрий, который занимается бизнесом
Власти Евросоюза и Министерство финансов США ввели новый пакет санкций против Белоруссии в связи с миграционным кризисом на границе республики с Польшей, Латвией и Литвой.
Американские санкции распространяются на 20 граждан Белоруссии и 12 организаций. В черном списке среди прочих оказался средний сын главы республики Александра Лукашенко Дмитрий, который занимается бизнесом.
Кроме того, санкции вводятся против «Белорусской калийной компании», «Трансавиаэкспорта», «Славкалия», «Белтехэкспорта», «Агат — электромеханического завода», «Агророзквита», «140 ремонтного завода», «Кидма тека», «ГардСервиса», «Пеленга», Президентского спортивного клуба и госпредприятия «ЦЕНТРКУРОРТ».
В заявлении Минфина США по поводу санкций отмечается, что «режим Александра Лукашенко вопиющим образом пренебрегает международными нормами и благосостоянием собственным граждан», а также несет ответственность за миграционный кризис на белорусско-польской границе.
В санкционный список Евросоюза вошли 17 физических лиц и 11 юридических лиц. Это авиакомпания «Белавиа», минский «Отель Планета», «Белоруснефть» и сирийская авиакомпания Cham Wings.
В МИД Польши заявили, что визовые и финансовые ограничения введены в отношении тех, кто принимал непосредственное участие в перевозке нелегальных мигрантов в Белоруссию, а затем к границе со странами ЕС.
Отметим, что с учетом санкций, которые были введены против «режима Лукашенко» из-за подавления народных протестов, в санкционном списке ЕС числятся 200 белорусских физлиц и организаций.