Александр Лукашенко назвал чеченцев организаторами доставки беженцев к границе с Польшей
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал организаторами доставки нелегальных мигрантов к границе с Польшей российских граждан, в том числе выходцев из Чеченской республики
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал организаторами доставки нелегальных мигрантов к границе с Польшей российских граждан, в том числе выходцев из Чеченской республики.
«Частные компании, такси, автобусы. Нанимают наших людей и туда ринулись. Но здесь работали проводники и из России, и спасибо чеченцам — вот организованные люди. Они самые организованные здесь были, организовывали поток», - заявил глава Беларуси, слова которого приводит РИА Новости.
Также Лукашенко заявил, что беженцам, которые находятся на польско-белорусской границе, якобы поставляли с территории Украины контрабандное оружие. Это оружие, отметил президент, планировали использовать против него самого, против российской военной базы и журналистов.
Лукашенко пообещал решить вопрос с мигрантами до Нового года, поскольку они «болтаются» по Минску и другие белорусским городам, а в Германии их принимать отказываются.