Меню
Беларусь
Прибыль «Газпрома» все ниже, а дивиденды все выше
Беларусь
01 декабря 2021, 18:51

Александр Лукашенко назвал чеченцев организаторами доставки беженцев к границе с Польшей

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал организаторами доставки нелегальных мигрантов к границе с Польшей российских граждан, в том числе выходцев из Чеченской республики

Александр Лукашенко назвал чеченцев организаторами доставки беженцев к границе с Польшей
Фото: 1lurer.am

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал организаторами доставки нелегальных мигрантов к границе с Польшей российских граждан, в том числе выходцев из Чеченской республики.

«Частные компании, такси, автобусы. Нанимают наших людей и туда ринулись. Но здесь работали проводники и из России, и спасибо чеченцам — вот организованные люди. Они самые организованные здесь были, организовывали поток», - заявил глава Беларуси, слова которого приводит РИА Новости.

Также Лукашенко заявил, что беженцам, которые находятся на польско-белорусской границе, якобы поставляли с территории Украины контрабандное оружие. Это оружие, отметил президент, планировали использовать против него самого, против российской военной базы и журналистов.

Лукашенко пообещал решить вопрос с мигрантами до Нового года, поскольку они «болтаются» по Минску и другие белорусским городам, а в Германии их принимать отказываются.

Материалы по теме
Группа из 200 мигрантов прорвалась через границу, пока белорусские силовики ослепляли лазерами польских пограничников
Еврокомиссия направит 3,5 млн евро на помощь беженцам с польско-белорусской границы
Еврокомиссия накажет авиакомпании даже за «неумышленную» перевозку беженцев в Беларусь
Сейчас на главной
Первый канал выпустил новый сезон шоу «Две звезды» без лицензии правообладателя
телевидение
Первый канал выпустил новый сезон шоу «Две звезды» без лицензии правообладателя
Шоу «Две звезды» является российской адаптацией международного формата «Stars of Stage», а права на него принадлежат компании Banijay Group. Правообладатель направил гендиректору Первого канала Константину Эрнсту претензию
Общество «Знание», которое курирует Сергей Кириенко, получит из бюджета 18 млрд рублей
Сергей Кириенко
Общество «Знание», которое курирует Сергей Кириенко, получит из бюджета 18 млрд рублей
Общество «Знание», которое весной 2021 года возглавил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, получит из бюджета 18 млрд на нравственно-духовное просвещение
Депутатам Мосгордумы запретили задавать неприятные вопросы мэру Собянину
Мосгордума
Депутатам Мосгордумы запретили задавать неприятные вопросы мэру Собянину
Депутат Сергей Митрохин рассказал, что на заседании столичного парламента спикер Алексей Шапошников заявил, что теперь рядовые депутаты не имеют права задавать вопросы мэру Москвы
В России смертность по итогам 2021 года превысит показатели «голодного» 1947 года и «лихих 90-х»
коронавирус
В России смертность по итогам 2021 года превысит показатели «голодного» 1947 года и «лихих 90-х»
Смертность в России по итогам текущего года превысит все показатели с 1945 года, сообщает независимый демограф Алексей Ракши, который до лета 2020 года работал в Росстате
Общество
Тургеневский дуб «дал дуба»
В Орловской области в музее-заповеднике писателя Ивана Тургенева «Спасское-Лутовиново» ураган уничтожил Тургеневский дуб, которому было 198 лет. По словам очевидцев, сильный ветер буквально вырвал 30-метровое дерево с корнями из земли
В Грузии ввели систему «зеленых паспортов» для посещения общественных мест и горнолыжных курортов
QR-коды
В Грузии ввели систему «зеленых паспортов» для посещения общественных мест и горнолыжных курортов
Власти Грузии на фоне роста заболеваемости коронавирусом и появлении нового штамма «омикрон» объявили о запуске системы «зеленых паспортов», который понадобится для посещения общественных мест
В Госдуме предложили ограничить максимальную стоимость ПЦР-тестов на коронавирус
ПЦР-тесты
В Госдуме предложили ограничить максимальную стоимость ПЦР-тестов на коронавирус
Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой, которая курирует борьбу с коронавирусом, с просьбой ограничить стоимость ПЦР-тестов
Евросоюз подготовил санкции против белорусских чиновников и организаций из-за миграционного кризиса
санкции против белоруссии
Евросоюз подготовил санкции против белорусских чиновников и организаций из-за миграционного кризиса
Власти Евросоюза 1 декабря планируют утвердить санкции в отношении 17 белорусских чиновников и 11 организаций в связи с миграционным кризисом на границе Беларуси и Польши
Центр «Мемориал» ликвидируют по распоряжению Администрации президента
НКО
Центр «Мемориал» ликвидируют по распоряжению Администрации президента
Правозащитную организацию «Мемориал» ликвидируют по распоряжению из Кремля. После того, как суд закроет этот центр, власти планируют зачистить весь нелояльный властям правозащитный сектор
Москвичи потребовали вернуть старую схему работы наземного транспорта
общественный транспорт
Москвичи потребовали вернуть старую схему работы наземного транспорта
Жители Москвы собирают подписи под петицией с требованием вернуть прежнюю систему работы общественного транспорта в городе. Новую систему горожане назвали издевательством над людьми
«Сколько стоит так ослепнуть?»
Крым
«Сколько стоит так ослепнуть?»
Министр курортов и туризма полуострова Крым Вадим Волченко оказался шокирован внешним видом местных отелей категории три звезды. Фотографии самых «страшных» объектов размещения чиновник опубликовал в своем аккаунте в Facebook
Авторская колонка
Про золотой миллиард
Люди, которые придумали и запустили в оборот словосочетание «золотой миллиард», вкладывали в него один смысл. Они имели в виду миллиард обитателей Земли, которые уже сегодня могут пользоваться всеми достижениями цивилизации. Имеют дома тёплый туалет, кондиционер, горячую воду, отопление
Авдерин Валерий
Президент Белоруссии официально признал Крым частью России
Крым
Президент Белоруссии официально признал Крым частью России
«Если президент уже туда приехал… с президентом России. Слушайте, какие еще могут быть признания?! Это уже масло масляное, как в России говорят», - добавил Александр Лукашенко
Пограничники ввели контроль в поезде Москва – Минск после бегства рэпера Моргенштерна
государственная граница
Пограничники ввели контроль в поезде Москва – Минск после бегства рэпера Моргенштерна
Пограничники во время стоянки в Смоленске теперь проверяют каждого заходящего в вагон поезда, запуская пассажиров по одному после тщательной проверки паспортов и билетов
Школьников оштрафовали за использование шпаргалок
ЕГЭ
Школьников оштрафовали за использование шпаргалок
Учащихся школ за списывание оштрафовали на 3 тысячи рублей. Большая часть административных дел связана с традиционными бумажными шпаргалками, а вот смартфоны в качестве шпаргалок упоминаются в материалах дел намного реже
Авторская колонка
Висельники Ногинска
Ошеломляющую новость я получил в первые же минуты моего второго пришествия в Ногинск 26 октября – о якобы самоубийстве Окилжона Шукурова, сидевшего через стену от меня в августе-сентября 2021 года
Шестун Александр
Валерий Рашкин подал в суд на Госдуму
Валерий Рашкин
Валерий Рашкин подал в суд на Госдуму
Депутат от КПРФ Валерий Рашкин направил в Тверской райсуд Москвы иск к Госдуме и лично к председателю комиссии по этике Отари Аршбе. Иск связан с решением коллег по Думе лишить его неприкосновенности из-за истории с охотой на лося
Искусственные новогодние елки в России подорожали на 30%
Новый год
Искусственные новогодние елки в России подорожали на 30%
За месяц до Нового года искусственные елки в России подорожали почти на 30%. Рост цен на рождественские деревья связывают с увеличением расходов на сырье и логистику, а также динамику валютных курсов