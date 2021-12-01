В Белоруссии 11 человек задержали за «циничные» комментарии о гибели десантников во время учений
В Белоруссии сотрудники силовых ведомств задержали 11 человек, которые оставили в интернете «циничные комментарии» о российских десантниках, погибших 12 ноября во время учений возле Гродно
В Белоруссии сотрудники силовых ведомств задержали 11 человек, которые оставили в интернете «циничные комментарии» о российских десантниках, погибших 12 ноября во время учений возле Гродно.
Задержанием комментаторов занимались сотрудники Главного управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси. В милиции сообщили, что задержанные разместили «кощунственные, оскорбительные и вызывающие отвращение в степени цинизма» комментарии о двух десантниках.
В отношении граждан Белоруссии возбуждены уголовные дела по факту разжигания социальной вражды и розни. Сейчас они находятся в изоляторе временного содержания.
Фигурантам дела о разжигании вражды вменяют подписку на «экстремистские» телеграм-каналы. В милиции также сообщили, что всего было выявлено 50 комментаторов, но многие их них якобы уже покинули страну.
Напомним, 12 ноября 2021 года двое российских военных погибли во время учений при высадке на полигон вблизи Гродно. Согласно официальной версии, у десантников из-за сильного ветра сошлись парашюты, в результате чего оба купола погасли. Один из военных пытался открыть запасной парашют и спасти сослуживца, но не смог.