Евросоюз подготовил санкции против белорусских чиновников и организаций из-за миграционного кризиса
Власти Евросоюза 1 декабря планируют утвердить санкции в отношении 17 белорусских чиновников и 11 организаций в связи с миграционным кризисом на границе Беларуси и Польши
Власти Евросоюза 1 декабря планируют утвердить санкции в отношении 17 белорусских чиновников и 11 организаций в связи с миграционным кризисом на границе Беларуси и Польши.
В санкционный список среди прочих войдут глава Государственного пограничного комитета Беларуси Анатолий Лаппо, начальник отдельной службы спецслужб Госпогранкомитета Игорь Крючков, главы пограничных отрядов, официальный представитель МИД Белоруссии Анатолий Глаз, пятеро судей, глава гостелеканала ОНТ Марат Марков, представители Генпрокуратуры и Госконтроля, сообщает Радио «Свобода» (признано иностранным агентом).
Кроме того, под санкции попадут авиакомпания «Белавиа», гостиницы «Минск» и «Планета», сирийская авиакомпания Cham Wings Airlines, предприятия «Гродно Азот», «Белоруснефть», «Гродно Химволокно» и «Белшина», два туристических агентства, турецкий паспортно-визовый центр VIP Grub и Служба отдельной активной деятельности (спецподразделение погранслужбы Беларуси).