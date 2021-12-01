В Чехии задержали главу федерации футбола Беларуси. Он входит в санкционный список
Спортивный функционер был задержан вместе с женой в Моравскосилезском крае в связи с отсутствием у них разрешения на въезд в Чехию. По неподтвержденным данным, у Базанова в паспорт не была проставлена чешская въездная виза. В страну он въехал с территории Кипра
Фото: sportclan.ru
В Чехии сотрудники полиции задержали председателя федерации футбола Белоруссии Владимира Базанова.
Спортивный функционер был задержан вместе с женой в Моравскосилезском крае в связи с отсутствием у них разрешения на въезд в Чехию. По неподтвержденным данным, у Базанова в паспорт не была проставлена чешская въездная виза. В страну он въехал с территории Кипра.
В отделе полиции по делам иностранных граждан сообщили, что супруги Базановы приехали в страну на встречу местной женской команды с белорусской сборной по футболу, сообщает The Insider (издание признано иностранным агентом).
Владимир Базанов входит в список белорусских чиновников, которые попали под санкции Евросоюза (в том числе визовые) из-за подавления протестов в Беларуси.