Президент Белоруссии официально признал Крым частью России
«Если президент уже туда приехал… с президентом России. Слушайте, какие еще могут быть признания?! Это уже масло масляное, как в России говорят», - добавил Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко официально признал полуостров Крым российской территорией.
«Мы все понимали, что Крым де-факто - это российский Крым. После референдума и де-юре Крым стал российским», - заявил Лукашенко, слова которого приводит РИА Новости.
Глава Беларуси также заявил, что его поездка в Крым вместе с президентом России Владимиром Путиным и будет означать признание полуострова частью России.
«Если президент уже туда приехал… с президентом России. Слушайте, какие еще могут быть признания?! Это уже масло масляное, как в России говорят», - добавил Александр Лукашенко.
Отметим, что ранее белорусский лидер отказывался официально признавать Крым российской территорией, чем в Кремле были очень недовольны. В последний раз Лукашенко заявлял, что готов изменить свою позицию по полуострову только в том случае, если Крым частью РФ признают российские олигархи, которые из-за санкций не хотят вести там бизнес.