Лукашенко заявил, что пообщается с Тихановской, если Путин проведет переговоры с Навальным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об отсутствии у него планов проводить переговоры с лидерами оппозиции. Чиновник отметил, что с «предателями» ему говорить не о чем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об отсутствии у него планов проводить переговоры с лидерами оппозиции. Чиновник отметил, что с «предателями» ему говорить не о чем.
«Есть беглые, есть предатели, которые сидят в Литве, Польше, Великобритании. Недавно в Литве озвучили цифры: около 400 евро тыс. обходится содержание одной из беглых, которая в Литве сидит. Это не оппозиция, это предатели. С ними мы никакого диалога и никаких переговоров вести не будем», - заявил Александр Лукашенко в интервью ВВС.
Президент также сравнил белорусскую оппозицию с российской, а Светлану Тихановскую - с Алексеем Навальным.
«Вот как только Путин с Навальным сядут за стол переговоров, я мгновенно со Светланой начну вести переговоры», - заявил глава Беларуси и добавил, что «Навальный - это продажный человек и Путин с ним никогда не сядет за стол переговоров».