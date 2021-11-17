Белоруссия на фоне обострения миграционного кризиса приостановила прокачку нефти в Польшу
Белорусская компания «Гомельтранснефть» на трое суток приостановила прокачку нефти по одной из веток российского нефтепровода «Дружба» в направлении Польши
Белорусская компания «Гомельтранснефть» на трое суток приостановила прокачку нефти по одной из веток российского нефтепровода «Дружба» в направлении Польши.
Представитель российской госкомпании «Транснефть» Игорь Демин сообщи ТАСС, что прокачка приостановлена под предлогом проведения внепланового ремонта.
По решению белорусской стороны, поставка нефти в сторону Адамовой Заставы (Польша) приостановлена как минимум на трое суток.
По нефтепроводу «Дружба» Россия с 1994 года поставляет нефть в Европу. Трубопровод проходит через Беларусь, Украину, Польшу, Чехию, Словакию, Германию, Венгрию, Латвию, Литву.
Отметим, что прокачка в сторону Польши была приостановлена Минском на фоне обострения миграционного кризиса на границе двух стран. Польские власти неоднократно обвиняли президента Беларуси Александра Лукашенко в использовании беженцев в качестве мести Евросоюзу за санкции в ответ на подавление протестов в республике.