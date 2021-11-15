Александр Лукашенко заявил о нежелании беженцев возвращаться на родину
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности оказать содействие отправке нелегальных мигрантов обратно на родину в связи с обострением миграционного кризиса на польско-белорусской границе
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности оказать содействие отправке нелегальных мигрантов обратно на родину в связи с обострением миграционного кризиса на польско-белорусской границе.
В ходе заседания рабочей группы по доработке проекта Конституции республики Александр Лукашенко заявил, что готов помочь беженцам вернуться обратно, однако сами они не хотят возвращаться.
Президент также заверил, что компетентные органы делают все возможное, чтобы мигранты не скапливались в стихийном лагере на границе с Польшей.
«Мы готовы посадить всех в самолеты, которые отвезут их обратно домой. Но это люди, надо сказать, очень упертые: никто возвращаться не хочет. У них нет там жилья, они понимают, что там нечем накормить детей», - отметил Лукашенко, слова которого приводит агентство «Белта».