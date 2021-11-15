Евросоюз может ввести санкции против аэропорта Минска из-за миграционного кризиса
Власти Евросоюза рассматривают возможность введения ограничений против аэропорта Минска из-за критической ситуации с наплывом мигрантов на польско-белорусской границе
Власти Евросоюза рассматривают возможность введения ограничений против аэропорта Минска из-за критической ситуации с наплывом мигрантов на польско-белорусской границе.
Издание Financial Times (FT) сообщает, что под санкции из-за миграционного кризиса могут попасть 20 белорусских чиновников, гостиница «Минск» и сирийской авиакомпании Cham Wings Airlines. Что касается санкций в отношении минского аэропорта, то по этому вопросу единого мнения пока нет.
Гостиница «Минск» рискует попасть под финансовые ограничения из-за размещения прибывающих в Беларусь мигрантов.
Ранее западные СМИ сообщили, что ЕС из-за миграционного кризиса может ввести санкции в отношении авиакомпаний «Белавиа», Turkish Airlines и «Аэрофлот», которые якобы занимаются перевозкой в Беларусь беженцев. В «Аэрофлоте» обвинения в свой адрес отвергли, отметив, что Россия сильно ограничила международное авиасообщение из-за пандемии коронавируса. В свою очередь Turkish Airlines в конце минувшей недели объявили, что не будут брать граждан Ирака, Сирии и Йемена на рейсы в Беларусь.
Что касается «Белавиа», то авиакомпания уже находится под санкциями ЕС, в рамках которых ей запрещено осуществлять рейсы в европейские города. Такой запрет был введен из-за принудительной посадки в Минске пассажирского самолета компании Ryanair, выполнявшего рейс из Афин в Вильнюс. Белорусские власти посадили лайнер под предлогом угрозы взрыва с целью ареста основателя оппозиционного телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича, который летел этим рейсом.