Президент Белоруссии пригрозил перекрыть транзит газа в Европу в ответ на новые санкции
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил перекрыть трубопровод Ямал-Европа с российским газом, если Евросоюз примет против страны новые санкции из-за миграционного кризиса, а Польша закроет движение через границу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил перекрыть трубопровод Ямал-Европа с российским газом, если Евросоюз примет против страны новые санкции из-за миграционного кризиса, а Польша закроет движение через границу.
На совещании с Советом министров Александр Лукашенко заявил, что Беларусь «обогревает Европу», а она угрожает закрытием границы. «А если мы перекроем природный газ туда? Поэтому я бы руководству Польши, литовцам и прочим безголовым порекомендовал думать прежде, чем говорить», - заявил президент, слова которого приводит агентство «Белта».
Лукашенко пригрозил ЕС в случае введения новых санкций не только перекрыть газопровод, но и закрыть транзит грузов через Беларусь.
Напомним, что Евросоюз считает власти Беларуси виновными в миграционном кризисе. По версии европейских политиков, белорусы в качестве мести за санкции специально приводят тысячи нелегальных мигрантов в страну, а затем отправляют их к границе с Польшей. Сами беженцы заявляют, что планируют перебраться в Германию.