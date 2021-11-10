Евросоюз пригрозил санкциями «Белавиа» за доставку мигрантов в Беларусь
Под санкции могут попасть 30 физических и юридических лиц Беларуси, в том числе министр иностранных дел Владимир Макей и национальная авиакомпания «Белавиа»
Евросоюз на следующей неделе планирует ввести новые санкции против Белоруссии из-за обострения миграционного кризиса. Под санкции могут попасть 30 физических и юридических лиц Беларуси, в том числе министр иностранных дел Владимир Макей и национальная авиакомпания «Белавиа».
Агентство Reuters со ссылкой на трех дипломатов ЕС сообщает, что визовые и финансовые ограничения будут направлены против белорусских чиновников, которые «организовали поток мигрантов к границам со странами Евросоюза в качестве мести за санкции в отношении Минска из-за нарушений прав человека».
Ранее Еврокомиссия предупредила о последствиях авиакомпании, которые занимаются доставкой беженцев в Белоруссию, которые затем пытаются прорваться на территорию Польши и стран Прибалтики. Ряд западных СМИ сообщили, что под санкции может попасть не только «Белавиа», но и «Турецкие авиалинии». Представитель турецкого перевозчика заявил, что авиакомпания не имеет никакого отношения к миграционному кризису на польско-белорусской границе.