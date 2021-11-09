Евросоюз заявил об ужесточении визового режима с Беларусью из-за миграционного кризиса
В ЕС заявили о приостановке соглашения об упрощенном визовом режиме, однако эта мера затронет только белорусских чиновников. На обычных граждан она распространяться не будет
Евросоюз объявил о планах ужесточить визовый режим с Белоруссией из-за миграционного кризиса на границе с Польшей и странами Прибалтики.
В ЕС заявили о приостановке соглашения об упрощенном визовом режиме, однако эта мера затронет только белорусских чиновников. На обычных граждан она распространяться не будет.
Глава пресс-службы польского правительства Петр Мюллер сообщил Reuters, что в настоящее время в Белоруссии находятся более 10 тысяч мигрантов, которые намерены пересечь границу с Польшей. Непосредственно на границе находятся 3-4 тысячи человек.
За последние сутки мигранты предприняли более 300 попыток прорваться через границу. 17 человек были задержаны.
Утром 9 ноября польские власти закрыли контрольно-пропускной пункт в Кузнице из-за большого скопления там беженцев. К границе направлены дополнительные силы военных, пограничников и полицейских.
Власти Литвы объявили чрезвычайное положение в районах, которые граничат с Белоруссией.
В свою очередь правоохранительные органы Германии сообщили о наличии веских доказательств того, что мигрантов к границе отправляют белорусские власти. В этой связи Берлин не исключил введения новых санкций против режима Александра Лукашенко.