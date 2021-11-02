Google заблокировал аккаунт и YouTube-канал Следственного комитета Белоруссии
В официальном уведомлении говорится, что аккаунт белорусского СК заблокирован в соответствии с правилами Google «в отношении ограничения экспорта и применения санкций». Силовое ведомство также предупредили о невозможности восстановить аккаунты
Фото: scoopnest.com
Американская компания Google заблокировала официальный аккаунт и YouTube-канал Следственного комитета Белоруссии.
В официальном уведомлении говорится, что аккаунт белорусского СК заблокирован в соответствии с правилами Google «в отношении ограничения экспорта и применения санкций». Силовое ведомство также предупредили о невозможности восстановить аккаунты.
Напомним, что ранее власти США и Евросоюза ввели против белорусских властей санкции из-за подавления протеста и уголовного преследования представителей оппозиции, гражданских активистов, а также журналистов.