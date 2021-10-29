Власти Белоруссии ввели запрет на вывоз медицинского кислорода из страны
Власти Белоруссии на фоне четвертой волны коронавирусной инфекции ввели запрет на вывоз медицинского кислорода из страны сроком на шесть месяцев. Вывоз кислорода также запрещен в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
Фото: gipermed.com
Власти Белоруссии на фоне четвертой волны коронавирусной инфекции ввели запрет на вывоз медицинского кислорода из страны сроком на шесть месяцев. Вывоз кислорода также запрещен в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Согласно постановлению главы правительства РоманоаГоловченко, из Беларуси запрещен вывоз газообразного и жидкого медицинского кислорода, а также газообразного и жидкого технического кислорода, сообщает ТАСС.
Кроме того, кислород включен в список лекарственных средств, производимых белорусскими организациями, цены на которые регулируются Минздравом страны.
Напомним, что медицинский кислород широко используется для ковидных пациентов с тяжелым течением болезни.