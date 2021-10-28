МИД Франции обвинил семью президента Белоруссии в организованной торговле людьми
В ходе заседания комитета в Сенате Франции по вопросу миграционного кризиса в Евросоюзе Клеман Бон заявил, что торговля людьми организована семьей Лукашенко напрямую, с участием третьих стран
Госсекретарь по европейским делам при МИД Франции Клеман Бон обвинил семью президента Белоруссии Александра Лукашенко в организованной торговле людьми.
В ходе заседания комитета в Сенате Франции по вопросу миграционного кризиса в Евросоюзе Клеман Бон заявил, что торговля людьми организована семьей Лукашенко напрямую, с участием третьих стран. Речь идет о коммерческих рейсах и организованных маршрутах из стран Ближнего Востока и Африки в Минск, а оттуда в Литву, Латвию и Польшу, сообщает CNews.
Представитель МИД Франции считает, что власти Белоруссии развязали с помощью мигрантов гибридную войну против своих европейских соседей. «Лукашенко хочет, чтобы Евросоюз оказался в «ловушке»», - отметил г-н Бон.
Напомним, что ранее из-за наплыва мигрантов власти Польши и стран Прибалтики объявили чрезвычайное положение на границе с Беларусью. Европейские страны также обвинили Александра Лукашенко в нежелании сдерживать миграционные потоки в ЕС.
Немецкое издание Bild в свою очередь писало, что мигранты из стран Африки и Ближнего Востока приезжают в Беларусь по студенческим визам, после чего белорусские силовики отвозят их к участку границы с Польшей, которая не охраняется пограничниками. Таким образом Лукашенко решил отомстить Евросоюзу за санкции, введенные против президента и его соратников из-за подавления протестов в республике.