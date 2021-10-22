МВД Беларуси признало чат «Клуба любителей песен Цоя» экстремистским формированием
Министерство внутренних дел Беларуси признало чаты «Ждановічы сёння» и «Ждановичи 2020 - клуб любителей песен Цоя» в мессенджере Telegram экстремистским формированием
Министерство внутренних дел Беларуси признало чаты «Ждановічы сёння» и «Ждановичи 2020 - клуб любителей песен Цоя» в мессенджере Telegram экстремистским формированием.
По версии милиции, участники указанных чатов осуществляли экстремистскую деятельность посредством телеграм-каналов. По решению МВД, эти чаты признаны экстремистскими формированиями, а их деятельность запрещена на территории Беларуси.
«Клуб любителей песен Цоя» могли признать экстремистским формированием из-за того, что песня группы «Кино» «Перемен!» стала символом протестов в республике, которые начались после президентских выборов.
Согласно белорусскому законодательству, создателям и участникам канала и чата грозит до 7 лет лишения свободы, сообщает «Медуза» (издание включено в реестр иностранных агентов).