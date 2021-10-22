Минздрав Беларуси отменил масочный режим в условиях четвертой волны коронавируса
Министерство здравоохранения Белоруссии отменило обязательный масочный режим на фоне четвертой волны коронавируса. Об этом сообщается в официальном пресс-релизе ведомства
Министерство здравоохранения Белоруссии отменило обязательный масочный режим на фоне четвертой волны коронавируса. Об этом сообщается в официальном пресс-релизе ведомства.
Отметим, что обязательный для всех масочный режим был введен в Беларуси 9 октября в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Тогда же власти республики предупредили, что граждан могут начать штрафовать за отказ носить средства индивидуальной защиты в общественных местах.
18 октября Минздрав объявил о приостановке оказания плановой медицинской помощи в поликлиниках в связи с большим числом ковидных пациентов.
Между тем, президент Беларуси Александр Лукашенко выступил против принудительной вакцинации граждан от COVID-19 и против штрафов за нарушение масочного режима. Кроме того, глава республики попросил Минздрав не отменять плановую медпомощь в больницах.
Александр Лукашенко отметил, что граждане должны повышать свою личную ответственность в рамках борьбы с коронавирусом, а принуждения и штрафы применять не стоит.