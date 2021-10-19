В Белоруссии предложили лишать гражданства тех, кто уехал за границу и нашел там работу
Официальный представитель Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией при МВД Белоруссии Вячеслав Орловский предложил лишать гражданства белорусов, которые уехали работать за границу
Официальный представитель Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) при МВД Белоруссии Вячеслав Орловский предложил лишать гражданства белорусов, которые уехали работать за границу.
Силовики отметил, что такие граждане работают «интересах западных стран», поэтому гражданства их необходимо лишать с целью защиты общественно-политической жизни страны, сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».
«Люди, которые сбежали из нашей страны, ненавидят ее и сегодня работают в интересах западных стран, не должны иметь права называться белорусами», — заявил Вячеслав Орловский.
В первую очередь, по мнению силовика, лишать гражданства нужно тех, кто уехал из Беларуси из-за политических преследований. Эти люди фактически «отвернулись от страны», и власти должны ответить на это аналогичным образом – лишить их права голосовать и участвовать в общественной жизни страны.