В Белоруссии двух хоккейных болельщиков оштрафовали за то, что они не встали во время исполнения гимна
В белорусском Гродно правоохранительные органы составили в отношении двух мужчин административные протоколы по факту незаконных действий по отношению к государственным символам
Фото: emerging-europe.com
В белорусском Гродно правоохранительные органы составили в отношении двух мужчин административные протоколы по факту незаконных действий по отношению к государственным символам.
Поводом для составления протокола стал тот факт, что они не встали во время исполнения гимна Беларуси на хоккейном матче между гродненским «Неманом» и «Гомелем», сообщает издание s13.ru.
В полиции подтвердили, что 15 октября текущего года двое мужчин в возрасте 37 и 39 лет продолжили сидеть, когда заиграл государственный гимн. Теперь болельщикам грозит штраф в размере 145 белорусских рублей (около 4 тысяч российских рублей).