В Беларуси приостановили оказание плановой медпомощи из-за коронавируса
Министерство здравоохранения Белоруссии сообщило о приостановке оказания плановой помощи в больницах страны из-за роста заболеваемости коронавирусом. В ведомстве объяснили свое решение необходимостью улучшить качество медпомощи ковидным пациентам
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Министерство здравоохранения Белоруссии сообщило о приостановке оказания плановой помощи в больницах страны из-за роста заболеваемости коронавирусом. В ведомстве объяснили свое решение необходимостью улучшить качество медпомощи ковидным пациентам.
В соответствии с приказом Минздрава, приостанавливается проведение диспансеризации, скринингов, реабилитации, физиотерапевтических процедур, лечения в дневных стационарах, а также приостанавливается оказание плановой стоматологической помощи, сообщает «Новая газета».
Ранее Минздрав Беларуси уже приостановил проведение профилактических медицинских осмотров из-за необходимости аккумулировать «медицинские силы» на борьбу с коронавирусом.