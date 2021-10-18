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18 октября 2021, 14:41

В Беларуси приостановили оказание плановой медпомощи из-за коронавируса

Министерство здравоохранения Белоруссии сообщило о приостановке оказания плановой помощи в больницах страны из-за роста заболеваемости коронавирусом. В ведомстве объяснили свое решение необходимостью улучшить качество медпомощи ковидным пациентам

В Беларуси приостановили оказание плановой медпомощи из-за коронавируса
Фото: by.mir24.tv

Министерство здравоохранения Белоруссии сообщило о приостановке оказания плановой помощи в больницах страны из-за роста заболеваемости коронавирусом. В ведомстве объяснили свое решение необходимостью улучшить качество медпомощи ковидным пациентам.

В соответствии с приказом Минздрава, приостанавливается проведение диспансеризации, скринингов, реабилитации, физиотерапевтических процедур, лечения в дневных стационарах, а также приостанавливается оказание плановой стоматологической помощи, сообщает «Новая газета».

Ранее Минздрав Беларуси уже приостановил проведение профилактических медицинских осмотров из-за необходимости аккумулировать «медицинские силы» на борьбу с коронавирусом.

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