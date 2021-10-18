Власти Белоруссии потребовали от посла Франции покинуть страну
Власти Белоруссии потребовали от посла Франции Николя де Буйяну де Лакоста покинуть страну. На отъезде г-на де Лакоста настаивал МИД Беларуси. С чем связано такое требование, не сообщается
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Власти Белоруссии потребовали от посла Франции Николя де Буйяну де Лакоста покинуть страну.
На отъезде г-на де Лакоста настаивал МИД Беларуси, сообщает AFP. С чем связано такое требование, не сообщается.
Предполагается, что официальное заявление по поводу высылки французского посла МИД Беларуси сделает в понедельник, 18 октября.
Николя де Буйян де Лакост в октябре 2021 года высказался за отмену в Белоруссии смертной казни, а в 2020 году отказался участвовать во вручении верительных грамот Александру Лукашенко, которого ЦИК Беларуси объявил победителем президентских выборов.