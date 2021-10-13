В Белоруссии подписчиков «экстремистских» телеграм-каналов предупредили об уголовной ответственности
На сегодняшний день в Беларуси экстремистскими признаны 100 каналов в Telegram. Большая часть из них публиковала посты с критикой президента Александра Лукашенко
Власти Белоруссии предупредили подписчиков телеграм-каналов, которые были признаны «экстремистскими», об уголовной ответственности за экстремизм.
Телеграм-канал Главного управления по борьбе с организованной преступностью республики сообщает, что постановление о привлечении к ответственности подписчиков экстремистских каналов было принято правительством 12 октября. Документ позволяет признавать экстремистскими формированиями «незарегистрированные группы граждан, осуществляющих экстремистскую деятельность, в том числе в мессенджерах и социальных сетях», сообщает «Медуза» (издание включено в реестр инагентов).
На сегодняшний день в Беларуси экстремистскими признаны 100 каналов в Telegram. Большая часть из них публиковала посты с критикой президента Александра Лукашенко.