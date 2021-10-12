Задержанному в Белоруссии журналисту «КП» предъявили обвинение в разжигании социальной вражды
Следственный комитет Белоруссии предъявил обвинение журналисту местной редакции российской газеты «Комсомольская правда» Геннадию Можейко в разжигании социальной вражды и оскорблении представителя власти
Следственный комитет Белоруссии предъявил обвинение журналисту местной редакции российской газеты «Комсомольская правда» Геннадию Можейко в разжигании социальной вражды и оскорблении представителя власти.
В редакции «КП» сообщили, что в соответствии с белорусским законодательством, обвинение должно быть вынесено не позднее, чем через 10 суток после задержания. Геннадий Можейко был задержан 1 октября, но на свободу так и не вышел. Следовательно, власти республики предъявили ему обвинение.
Журналист «КП» находится в СИЗО города Жодино в камере с карантином по коронавирусу, поэтому родственников и адвокатов к нему не пускают.
Напомним, что Можейко был задержан из-за статьи про сотрудника американской IT-компании Андрея Зельцера, которого посмертно обвиняют в убийстве сотрудника КГБ Дмитрия Федосюка при штурме квартиры «айтишника». В статье «КП» содержался положительный комментарий о Зельцере от его бывшей одноклассницы.
Статья Можейко была удалена через семь минут после публикации, а после этого власти республики заблокировали сайт «Комсомольской правды в Беларуси».