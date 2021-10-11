Германия заподозрила Александра Лукашенко в организации незаконной перевозки мигрантов в ЕС
Власти Германии начали расследование в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко, которого подозревают в организации незаконной перевозке нелегальных мигрантов в ФРГ
Власти Германии начали расследование в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко, которого подозревают в организации незаконной перевозке нелегальных мигрантов в ФРГ.
О проведении расследование сообщает издание Bild без ссылок на источники. Официально власти страны данную информацию пока не подтвердили.
По данным полиции Германии, с августа 2021 года со стороны Белоруссии в страну незаконно перебрались около четырех тысяч мигрантов.
В силовых ведомствах сообщают, что жители стран Ближнего Востока приезжают в Беларусь по студенческим визам, после чего местные пограничники или милиционеры перевозят их к тем участкам польской границы, которые хуже охраняются. Уже из Польши мигранты перебираются в Германию. Предположительно мигранты платят белорусским пограничникам по 4 тысячи евро за помощь в пересечении границы.
Ранее власти Евросоюза уже обвиняли режим Александра Лукашенко в ведении гибридной войны с ЕС с помощью нелегальных мигрантов. На Западе отметили, что после введения санкций против Беларуси власти республики перестали сдерживать нелегальных мигрантов.