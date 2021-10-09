В Белоруссии впервые с начала пандемии ввели обязательный масочный режим
Власти Белоруссии объявили о введении обязательного для всех масочного режима и социального дистанцирования в связи с ростом заболеваемости коронавирусом
Фото: вести35.рф
Власти Белоруссии объявили о введении обязательного для всех масочного режима и социального дистанцирования в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Отметим, что обязательное ношение защитных масок в республике вводится в первый раз с начала пандемии.
Носить маску необходимо во всех общественных местах, в транспорте и такси.
В Минздраве Беларуси заявили, что обязательный масочный режим подразумевает под собой ответственность для граждан за его несоблюдение.
Следить за соблюдением масочного режима будет санитарно-эпидемиологическая служба совместно с милицией и Минтрансом.
В Минздраве сообщили, что пока штрафовать граждан за отсутствие масок не будут, однако в случае несоблюдения антиковидных правил меры могут быть ужесточены.