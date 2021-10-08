Польские пограничники сообщили о стрельбе на границе со стороны Белоруссии
Официальный представитель ведомства Анна Михальская сообщила, что патруль белорусских пограничников открыл стрельбу в сторону пограничников и военных Польши
Пограничная стража Польши сообщила о стрельбе на границе со стороны Белоруссии.
Официальный представитель ведомства Анна Михальская сообщила, что патруль белорусских пограничников открыл стрельбу в сторону пограничников и военных Польши.
Инцидент произошел в четверг, 7 октября, когда польские пограничники вместе с военными патрулировали границу. Выстрелы были сделаны холостыми патронами, сообщает РИА Новости со ссылкой на Михальскую.
В Белоруссии обвинения Польши в стрельбе на границе пока не прокомментировали.
Ранее польские пограничники уже неоднократно жаловались на провокации со стороны белорусских коллег, которые начались из-за обострения ситуации с нелегальными мигрантами на границе. В Варшаве сообщали, что белорусы стреляют холостыми патронами и имитируют бросание гранат.