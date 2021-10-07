Белорусские силовики возбудили уголовные дела в отношении сотрудников издания Tut.by
В Белоруссии правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту разжигания вражды или розни в отношении руководителей и сотрудников издания Tut.by
Фото: politring.com
В Белоруссии правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту разжигания вражды или розни в отношении руководителей и сотрудников издания Tut.by.
Имена подозреваемых в Следственном комитете республики не сообщили.
Весной 2021 года в отношении должностных лиц Tut.by было возбуждено дело по статье об уклонении от налогов. Сайт издания был заблокирован, а 13 сотрудников редакции задержаны.
В июле бывшие сотрудники Tut.by запустили новый сайт Zerkalo.io, который вместе с сайтом Tut.by был признан экстремистским.